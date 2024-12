Hitachi Vantara e Virtana per potenziare l’infrastruttura cloud ibrida con automazione AI-Powered

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nell'ambito delle infrastrutture IT e della gestione delibrido,, una filiale di, Ltd., ha annunciato una significativa collaborazione con, azienda leader nel monitoraggio e nell'osservabilità AI-per ambienti infrastrutturali ibridi. Questa partnership mira a integrare laPlatform con il portafoglioEverFlex, una soluzione infrastructure-as-a-service (IaaS), per .