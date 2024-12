Inter-news.it - Highlights Coppa Italia | Bologna-Monza 4-0: assolo rossoblù!

, partita valida per gli ottavi di finale della2024-25 e giocatasi alle 18.30, è finita 4-0 per i. Orsolini segna e poi si infortuna, orano aspetta la vincente di Atalanta-Cesena. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.TURNO SUPERATO – Ilha superato gli ottavi di finale divincendo contro ilcon il risultato di 4-0. La squadra di Vincenzono continua il momento assolutamente positivo dopo il successo sul Venezia in campionato per 3-0. La resistenza brianzola dura poco, perché Tommaso Pobega segna la prima rete della serata al minuto 32 su assist di Santiago Castro. Lo stesso Castro sarà il man of the match. La sua partita prosegue con il secondo assist per Benjamin Dominguez al minuto 63.