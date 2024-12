Oasport.it - Halkbank Ankara-Perugia oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

mercoledì 4 dicembre (ore 16.00 italiane) si gioca, match valido per la fase a gironi della2024-2025 dimaschile. I Campioni d’Italia scenderanno in campo davanti al pubblico della Ziraat Hall, impegnati in una durissima trasferta nella metropoli turca. Si tratta di una sfida importante per le dinamiche del gruppo D: la formazione umbra svetta con due vittorie e sei punti, mentre gli anatolici inseguono con un successo e quattro punti all’attivo.I ragazzi di Angelo Lorenzetti, reduci dal secco 3-0 rifilato al Saint-Nazaire VB Atlantique, partiranno con i favori del pronostico. I Block Devils saranno guidati dal regista Simone Giannelli, dal bomber Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, dai centrali Roberto Russo e Agustin Loser, dal libero Massimo Colaci.