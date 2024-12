Ilgiorno.it - Guida contromano in Tangenziale a Milano: il video choc dello schianto frontale

Sono immagini impressionanti quelle dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre sullaEst di, all’altezza dell’ingresso di Ponte Lambro-Mecenate. Nelsi vede un’auto procederesulla carreggiata: due auto riescono a evitarla, ma la terza la prende in pieno: per fortuna, nessuno è morto. Nellosono rimaste ferite due persone, un italiano di 31 anni e un cittadino straniero di 48 anni: non è chiaro quale dei due sia entrato in senso inverso nella. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche: il trentunenne è stato portato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo per un trauma a una gamba, mentre l’altro ha riportato per un trauma al torace e all’addome.