Ilrestodelcarlino.it - Grande successo al teatro del Kursaal per i 70 anni di Nduccio

A parere del pubblico, la serata aldelper festeggiare i 70dicomico abruzzese sulla breccia da decenni, è stata tra le più entusiasmanti degli ultimi tempi cui si è assistito in città. Promossa dalla Lido degli Aranci, oltre all’esibizione del festeggiato, che ha offerto il meglio del suo repertorio, si sono esibiti personaggi noti alpubblico locale. Frate Mago ha incantato con i suoi giochi di prestigio con le carte e poi Gianluca Agostinelli in duetto con il conduttore della serata Angelo Carestia, che ha eseguito una raffica di imitazioni dei cantanti più noti del panorama nazionale accompagnato dalla fisarmonica di Emidio Lucidi. Non potevano mancare alappuntamento con la comicità i ’battutari’ Lando e Dino che hanno intrattenuto il pubblico con gag e canzoni del folklore marchigiano.