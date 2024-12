Tvzap.it - “Grande Fratello”, lutto per Jessica Morlacchi: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,per. Tra le protagoniste più chiacchierate della nuova edizione delc’è sicuramente, ex componente del gruppo musicale I Gazzosa. In queste ore laè stata colpita da un terribileed è stata avvisata immediatamente dalla produzione del reality. (ARTICOLO IN AGGIORNAMETO)L'articolo “”,perproviene da TvZap.