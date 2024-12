Lanazione.it - Gli Scorpions al Lucca Summer Festival

, 4 dicembre 2024 – Un concerto degli, icone del rock mondiale, arricchisce la programmazione del. Per gliil 10 luglio 2025 sarà l’ unica data italiana del loro tour. L’annuncio della presenza degli “” fa seguito a quelli su Dream Theater, Bryan Adams, Thirty Seconds to Mars, Simple Minds, Alanis Morissette e Till Lindemann. Con una carriera che vanta oltre 100 milioni di album venduti e una serie di hit immortali come Rock You Like a Hurricane, Wind of Change e Still Loving You, glisono la band rock più celebre dell'Europa continentale. Pionieri della scena musicale globale, hanno calcato i palchi più prestigiosi del mondo, da Rio de Janeiro a Tokyo, da Mosca a Berlino, portando il loro inconfondibile sound ovunque. La loro presenza al2025, uno degli eventi musicali più importanti d'Europa, rappresenta un appuntamento esclusivo per il pubblico italiano.