Ilfattoquotidiano.it - “Gli allenatori potranno contestare fino a due decisioni per partita”: cos’è il nuovo sistema VAR alternativo

Potrebbero bastare un cartellino verde e una nuova tecnologia per permettere aglidi influenzare e cambiare ledegli arbitri prese dopo aver consultato il VAR. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da ESPN, l’International Football Association Board (IFAB) avrebbe approvato unVARche darebbe aglidi entrambe le squadre la possibilità di mettere in discussionea due scelte arbitrali per. Trattasi del FVS, Football Video Support: un’alternativa più conveniente e dinamica rispetto al VAR. Sarebbero dunque glia dover sollecitare i direttori di gara per poter fermare il gioco e controllare la decisione, a loro giudizio, dubbia o nettamente errata.La fase di sperimentazione – Una nuova tecnologia perle