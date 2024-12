Sport.quotidiano.net - Giovanili. La Primavera 3 vince in rimonta. Torres abbattuta con un tris

Inladel Rimini si prende tutto in casa contro lae infila il terzo risultato utile consecutivo. Ancora una volta davanti al pubblico amico la squadra di mister Biavati è capace di fare la voce grossa, proprio come era successo appena qualche settimana fa contro la Pro Patria. Contro l’ultima della classe i biancorossi vanno sotto dopo appena due minuti, puniti dal gol di Luiu dal dischetto. Il Rimini non si lascia però abbattere e dopo 18 minuti si rimette in carreggiata, trascinato dalla rete di Padroni. Poi alla mezz’ora è un uno-due micidiale dei biancorossi a lasciare senza fiato i sardi. Rubino e Volonghi dal dischetto completano lanel giro di un paio di minuti. Una vittoria messa così in cassaforte già nel primo tempo, dopo lo spavento iniziale. Una vittoria che permette al Rimini di salire a quota 14 in classifica lasciandosi alle spalle la zona pericolosissima e avvicinandosi al gruppo di testa.