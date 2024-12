Bolognatoday.it - Gas inalato in cella, poliziotta ferita: "Difficile gestione delle detenute tossicodipendenti"

Leggi su Bolognatoday.it

Un episodio verificatosi in carcere che ha messo in luce le difficoltà nella. Secondo quanto riportato dalla Fns Cisl, una, accortasi che una detenuta stava inalando del gas da una bomboletta consentita per le preparazioni alimentari, ha deciso.