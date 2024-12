Temporeale.info - Gaeta / Sfruttamento e illegalità nel turismo pontino, l’allarme della Uiltucs

Leggi su Temporeale.info

– I lavoratori del settore turistico sono i più poveri tra tutti i dipendenti del settore privato in provincia di Latina. Un dato paradossale se si considera la crescita deldegli ultimi anni con dati che tutti gli indicatori segnano come molto positivi, tranne che per un dettaglio, le retribuzioni. E’ una situazione .L'articolonelTemporeale Quotidiano.