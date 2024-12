Puntomagazine.it - Furto alla scuola Moscati, “una vigliaccata: spero siano individuati i responsabili”

All'Istituto comprensivo, nei giorni scorsi è avvenuto un gravedi materiale scolastico"Ildi 64 computer perpetrato all'Istituto comprensivoè un atto vergognoso per il quale siamo costernati. Massima solidarietàdirigente scolastica, al corpo docente, al personale e a tutti i ragazzi. Privare di questo strumento didattico gli allievi è una vera e propriache idi questo reatopresto dalle forze dell'ordine", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.