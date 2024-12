Trentotoday.it - Furti e danni: presa di mira l'area camper

Leggi su Trentotoday.it

Non è solo Bolzano che deve fare i conti con danneggiamenti e inelle auto: situazioni simili, infatti, si stanno vivendo anche a Trento in questi ultimi giorni. In particolar modo a Trento sud, nell’di via Fersina, dove i si sono verificati alcuni casi di finestrini rotti e di.