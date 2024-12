Strumentipolitici.it - Fuori tempo massimo

Le ragioni dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil – al netto della battaglia sui numeri e quindi sul successo o meno dell’adesione all’iniziativa – sono state in gran parte oscurate dagli accenni di guerriglia avvenuti a Torino ad opera dei soliti centri sociali e dai gruppi studenteschi filo-palestinesi. Una presenza, quella dei cosiddetti antagonisti, che secondo i beninformati era già nota nei giorni precedenti: capita sempre anche per gli altri cortei, come ad esempio quello del Primo Maggio. Ecco allora che la presa di distanza del leader della Cgil Maurizio Landini non solo risulta tardiva, ma cozza col fatto che tali estremisti abbiano sfilato indisturbati al fondo del corteo sindacale. Costoro si sono poi staccati e hanno compiuto violenze contro il patrimonio pubblico e gli agenti sul posto.