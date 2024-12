Abruzzo24ore.tv - Fuga disperata durante il blitz antidroga: 24enne condannato a sei mesi

L'Aquila - Il giovane si gettò dal balcone per sfuggire alla Guardia di Finanzauna perquisizione. Trovati hashish e cannabis nell'abitazione. Una vicenda dai contorni drammatici e controversi si è conclusa con una condanna per un giovanedi Prezza, finito sotto processo dopo un tentativo dirocambolesca. I fatti risalgono al 23 aprile 2022, quando la Guardia di Finanza di Sulmona effettuò unnell'abitazione di un ragazzo di Pratola Peligna agli arresti domiciliari per spaccio.la perquisizione, il, che si trovava nell’appartamento, tentò di sottrarsi ai finanzieri gettandosi dal balcone del primo piano, ma finì per procurarsi delle lesioni che lo costrinsero al ricovero in ospedale. Nonostante il tentativo estremo, il giovane venne arrestato sul posto.