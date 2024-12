Quotidiano.net - Freight Leaders Council, Marciani riconfermato presidente

Massimo, per il terzo incarico consecutivo, alla guida del, l'associazione delle imprese della logistica. Mandato che, come sottolineato dastesso nel suo discorso di insediamento, sarà focalizzato sulla condivisione: "Ringrazio tutti per avermi rinnovato la fiducia. La parola d'ordine di questo nuovo triennio 2024-2027 sarà condivisione. Faremo tutto il possibile per consolidare il nostro ruolo come riferimento tecnico, promuovendo scelte che guardino al bene comune e alla tutela dell'ambiente". E proprio all'insegna della condivisione,fissa gli obiettivi per la presidenza: maggiore coinvolgimento dei soci nelle decisioni chiave della vita associativa, compresi i giovani professionisti per i quali è stato avviato il Progetto Young, strumento di crescita e apprendimento; dialogo non solo con i decisori politici e le istituzioni ma anche con le altre associazioni del settore: "la logistica è trasversale - sottolinea il- tocca molte realtà, e solo con una visione condivisa di logistica sostenibile, etica e inclusiva potremo realmente innovare e arricchirci reciprocamente.