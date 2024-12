Formazioni ufficiali Arsenal-Manchester United Premier League 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, incontro valido per la 14esima giornata di/25. La mano dell’allenatore portoghese si è cominciata ad intravedere nel rotondo successo 4-0 contro l’Everton, ma ora la difficoltà si alza notevolmente contro la seconda forza del campionato. Ecco le scelte dei due allenatori, Mikel Arteta e Ruben Amorim.: in attesa: in attesa/25 SportFace.