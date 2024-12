Sport.quotidiano.net - Folgore Caratese, che stangata. Insulti razzisti: 18 mesi di stop per Criscitiello

"Inibizione fino al 30 giugno 2026, divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc fino al 30 giugno 2025". È larifilata al numero uno della, e noto giornalista direttore di SportItalia, Michele(nella foto). Campionato di Serie D,-Club Milano (2-1 il risultato finale), arbitro Wael Abu Ruqa, di origini straniere e della sezione di Roma 2: questo il contesto di domenica che ha determinato la sanzione per aver "al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza", recita il comunicato del giudice sportivo. Non solo: "Il medesimo inseguiva l’ufficiale di gara fino all’ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori".