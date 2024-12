Lanazione.it - Foglie d’Autunno racconta la storia della Saffa

Per ““, il calendario degli eventi autunnali, domani alle 16, nel Salone storicoSoprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria in Corso Garibaldi 185 si tiene l’incontro “C’era una volta ladel recupero e valorizzazione di un complesso monumentale”. L’incontro ripercorre ladell’exche ha rappresentato una parte significativa del patrimonio industriale e socialecittà. Situata nel cuore di Perugia, l’area è stata per decenni il centro di un’importante realtà produttiva, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Partecipano l’assessore comunale Fabrizio Croce, la consigliera provinciale Francesca Pasquino, Francesca Valentini, soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria, Franco Mezzanotte e Primo Tenca (Vivi il Borgo), Giovanna Giubbini, segretario regionale Mic per l’Umbria, Erika Gerolimini, docente di, Luca Rugini, Bocciofila Sant’Angelo–Montegrillo, Roberto Bruschi, circolo Arci Sant’Angelo– Exaffa, Luigi Fressoia, presidente Italia Nostra sezione Perugia.