Firenze a teatro ‘In nome della madre’ La Sacra Famiglia secondo Erri De Luca

, 3 dicembre 2024 – Uno sguardo inedito sullae su una delle maternità più celebristoria – quella di Maria, madre di Gesù – dalla penna di uno dei più sensibili autori del nostro tempo:De. Venerdì 6 dicembre ore 21.00 sarà in scena in prima toscana alCantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso) “Inmadre”: dall’omonimo romanzo dell’acclamato scrittore, giornalista e poeta uno spettacolo evocativo per muovere riflessioni nuove attorno a uno degli archetipi culturali più fondativinostra società, nell’ambitostagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale. Diretta da Danilo Nigrelli, l’intensità recitativa di Patrizia Punzo porta inil racconto dei nove mesi di gravidanza di Maria, in ebraico Miriàm, dal punto di vista di lei stessa: una ragazzina alle prese con un evento molto più grande di lei.