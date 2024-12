Ilveggente.it - Fiorentina-Empoli, Coppa Italia: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca mercoledì alle 21:00 notizie,, tv e streaming.La paura è ancora viva, negli occhi, dopo il malore che ha colpito Bove. Ma è stato lo stesso centrocampista che, parlando con i compagni e con la dirigenza che sono andati a trovarlo in ospedale, a dire che la gara di mercoledì sera insi deve giocare. Un segnale che va verso una sola direzione: tutto sta andando per il verso giusto. Meglio così, dopo la paura che ha colpito non solo i presenti al Franchi ma anche tutti quelli che erano davanti la televisione.: tv gratis,(Lapresse) – Ilveggente.itMeglio lasciarsi tutto alle spalle e pensare, appunto, alla gara della serata che mette in palio un posto nei quarti di finale della competizione nazionale.