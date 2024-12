Messinatoday.it - Ferrovie, in tilt la Messina-Palermo: treni soppressi e disagi

Leggi su Messinatoday.it

Mattinata diper chi ha scelto di viaggiare in treno. Problemi in diverse linee dell'isola come sulla. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Milazzo e Patti a partire dalle 5.05 per il prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea. Ihanno gradualmente.