Sbircialanotizia.it - Fedez paparazzato con la nuova fiamma misteriosa, le foto su Chi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Da qualche settimana il rapper esce con una giovane donna che non vuole apparire e si copre il volto Da qualche settimanaesce con una giovane donna che non vuole apparire e si copre il volto. Chi è? Lepubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi' rimbalzano on line, tra la curiosità dei fan. .