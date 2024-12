Imiglioridififa.com - FC 25 SBC Tour mondiale: Chimy Ávila

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 4 dicembre 2024.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili, vediamo cosa serve per completarla.Numero sfide: 2Premio: 1xNon scambiab.Scadenza: 26 dicembre 1 – ArgentinaPremio: 1x Small Electrum Players PackArgentina: min 1 giocatoreValutazione squadra: min 832 – La LigaPremio: 1x Electrum Players PackLaLiga: min 1 giocatoreMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 84Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.