Fanpage.it - Fabio Volo sul “puttanun” ad Ariana Grande: “Parla alle bambine che poi si mettono a quattro zampe per imitarla”

Nel corso della lunga intervista a Belve,è tornato su quel "puttanun" detto in radio ad: "Il tema era serio. Quella cantante parla a dellein prepubertà. Non c'è la sessualità nella prepubertà e i bambini non capiscono la sessualità e vanno per imitazione".