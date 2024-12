Iltempo.it - Enel, una nuova policy per l'inclusione

Leggi su Iltempo.it

Sostenere i genitori e i caregiver, promuovere l'lavorativa delle persone con disabilità, contrastare gli stereotipi di genere, creare un ambiente libero dalle discriminazioni, valorizzare le diversità culturali. Questi sono alcuni dei principi alla base dellaDiversity, equity, inclusion and belonging (Deib) adottata dal gruppo. Con lavuole costruire una cultura aziendale inclusiva basata sul rispetto, che favorisca la fiducia e stimoli creatività, innovazione e capacità di rispondere alle sfide future con maggiore flessibilità. L'obiettivo è garantire che ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale, migliorando la produttività e realizzando la propria persona. Elisabetta Colacchia, direttrice People & organization del gruppo, sottolinea l'importanza dellaDeib non solo come principio guida, ma anche come strategia per affrontare le sfide attuali e future: «Le nuove politiche sulla diversità, equità,e appartenenza dimostrano l'impegno del gruppoverso un ambiente di lavoro più inclusivo e produttivo, che può attrarre talenti e prepararsi meglio per le opportunità future».