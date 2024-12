Sbircialanotizia.it - Eminem, muore a 69 anni la madre che ispirò le sue rime rabbiose

Debbie Nelson era stata spesso citata in modo denigratorio in diverse canzoni del figlio Molti la conoscevano per come il figlio famoso ne ha più volte parlato, piuttosto male, nelle sue. Ora ladi, Debbie Nelson, è morta a 69. La morte della donna, che aveva cresciuto da sola il futuro .