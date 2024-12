Quotidiano.net - Eminem, morta la madre Debbie

Leggi su Quotidiano.net

Lutto in famiglia per. Il rivoluzionario del rap americano e internazionale ha vissuto la scomparsa dellaNelson,a 69 anni a causa di un cancro ai polmoni. A dare la notizia è stato il sito americano Tmz. Un rapporto complicato, quello fra Marshall Mathers eNelson. Un rapporto di cui lo stesso rapper ha parlato più volte nelle sue canzoni, spesso in toni poco gentili come quando ha mandato platealmente a quel paese lanel brano ‘Without me’. Nel 1999Nelson aveva denunciato il figlio per diffamazione e il caso si era risolto due anni dopo con un accordo privato tra le parti. Rapporto che si era in parte ricomposto nel 2014 e che aveva continuato su binari positivi quando nel 2022è stato introdotto nella Rock&Roll Hall of Fame.