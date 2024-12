Lanazione.it - Ecco il Feni-Day. Escursioni con le guide

Si avvicina il ‘-Day’, la manifestazione che sabato e domenica porterà a Orbetello appassionati e curiosi alla ricerca deicotteri rosa nella laguna. Si tratta della nona edizione di questa iniziativa, organizzata dall’associazione Occhio in Oasi e dedicata alla memoria di Fausto Corsi, consigliere del Parco della Maremma alla fine degli anni Novanta di cui si ricorda il prezioso contributo alle attività in favore della conservazione della biodiversità. "Oltre 3500cotteri – afferma Fabio Cianchi, presidente dell’associazione organizzatrice – sostano già in laguna, impegnati a nutrirsi, ma anche a raccontarsi com’è andata la nidificazione in altre zone umide italiane o straniere, e lo fanno giorno e notte". Lo sanno bene gli abitanti di Orbetello, in particolare chi abita a Neghelli, perché le ‘chiacchiere’ del popolo rosa echeggiano e si trasmettono con grande velocità fino alla terraferma.