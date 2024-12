Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Sinalunghese in crisi, il bilancio di Grotti: "Faremo valutazioni per cambiare rotta»

Il momento positivo di qualche settimana fa aveva illuso i tifosi dellache finalmente, dopo un avvio di stagione complesso, sembravano iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Invece poi sono arrivati i due ko contro Mazzola ed Antella che hanno complicato la situazione di classifica di Marini e compagni in vista del difficile match di domenica a Colle Val d’Elsa. "E’ difficile commentare una sconfitta come quella contro l’Antella – ha detto il vicepresidente rossoblù Massimo(nella foto) –. Eravamo anche partiti benino poi i due errori difensivi hanno permesso ai nostri avversari di andare sopra di due gol e quel punto tutto è diventato difficilissimo. Abbiamo preso una traversa e non siamo riusciti a riaprila". I due stop di fila porteranno il club a delle riflessioni.