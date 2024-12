Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical punta sul jolly Bardeggia

Samuel Jackè un nuovo giocatore delCoriano. Viaggia forte in vetta alla classifica, ma anche sul mercato il club di Coriano che ieri ha annunciato l’ingaggio del centrocampista offensivo classe 2005. Che arriva aldal Fossombrone. "Si tratta di un giocatore versatile – dicono dal club – in grado di coprire diversi ruoli, tra cui centrocampista di sinistra, ala sinistra e, all’occorrenza, seconda". Il nuovod’attacco biancorossoblu muove i primi passi nel settore giovanile del Misano, per poi proseguire in quelli del Cesena e della Vis Pesaro. Poi la scorsa stagione passa alla Forsempronese in serie D. Samuel Jack è fratello d’arte. Suo fratello maggiore Giordano, infatti, è stato un attaccante del Coriano, attualmente in forza all’Urbino Calcio. Un acquisto per ilche continua a comandare la classifica del girone B del campionato di