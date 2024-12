Riminitoday.it - E' tempo di festa a Coriano, il Natale è tra mercatini, teatro, concerti e spettacoli

Leggi su Riminitoday.it

e alberi luminosi, la cittadina di"alza il sipario" sulle festività natalizie con un concerto a lume di candela sabato 7 dicembre alCorTe per accogliere in un clima intimo e raccolto i Miscellanea beat con "Within The Beatles" Tributo ai Beatles con.