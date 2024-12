Lettera43.it - È morto all’età di 94 anni lo psichiatra Eugenio Borgna

È scomparsodi 94, celebree scrittore, nato nel 1930 a Borgomanero, in provincia di Novara. La sua carriera e attività clinica si è intrecciata con un’intensa produzione letteraria, con l’ultima pubblicazione del saggio L’ora che non ha più sorelle, dedicato al tema del suicidio femminile., uno degli esponenti di punta della psichiatria fenomenologica, è sato primario emerito di Psichiatria all’Ospedale Maggiore di Novara e docente alla Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università di Milano. La casa editrice Interlinea, che ha collaborato conin numerosi progetti, lo ha ricordato come un «novarese come noi che ci ha seguito fin dai primi passi donandoci uno dei suoi ultimi libri, Apro l’anima e gli occhi, dedicato a coscienza interiore e comunicazione».