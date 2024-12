Fanpage.it - È l’elettrodomestico più amato dagli italiani, ma sappiamo davvero usare la lavatrice?

Per 6 persone su 10 laè insostituibile in casa, eppure almeno una volta a settimana ci ritroviamo a chiedere consiglio ai nostri genitori su come lavare questo o quello. Ecco allora qualche consiglio per fare il bucato senza stress, e con un occhio al risparmio anche in termini ambientali.