Arezzonotizie.it - È in distribuzione il nuovo numero di "Cortona Notizie", edizione di fine anno

Leggi su Arezzonotizie.it

dima anche un’di inizio mandato per il periodico comunale. In questi giorni il giornale di informazione viene recapitato nelle case dei cortonesi. Il giornale è composto da 12 pagine dedicate ai lavori conclusi, ai progetti in corso e agli investimenti.