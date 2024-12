Iltempo.it - "E' il tuo lavoro, non il mio!". Volano gli stracci tra Fedez e Sala: clima di fuoco a Milano

Leggi su Iltempo.it

Botta e riposta tra il sindaco di, Giuseppe, sulla questione sicurezza a. A 'scagliare' la prima rima, ieri, è stato il rapper di Rozzano, che in un freestyle a Real Talk ha attaccato tutti, compreso il primo cittadino meneghino. «brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppeinfluencer con fascia tricolore» canta. Parole alla quali il sindaco ha replicato in giornata, in occasione della presentazione del programma espositivo cittadino del 2025. «Io non so cosa dire - ha detto- non mi sembrava cheavesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui». A stretto giro la replica del rapper: «È il tuo, non il mio» ha scritto in una storia su Instagram, ripostando le parole del sindaco, in quello che è stato un vero e proprio dissing.