Dottor Podcast | Osteopatia, il pomo della discordia

Andare dall’osteopata è di moda quasi come farsi fare un massaggio dall’estetista. Peccato che la manipolazione possa essere molto pericolosa: ora come ora, tra l’altro, l’osteopata (che non è un professionista sanitario) non ha una formazione normata dalla legge.