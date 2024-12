Ilrestodelcarlino.it - Doberman, reunion dopo 50 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mezzo secolo fa era stata aperta una fabbrica tessile a Treia, "", filiale della Mcm di Filottrano. "Eravamo 24 ragazze fra i 16 e 22– racconta Antonietta Savoretti – e abbiamo creato un gruppo speciale. Lavoravamo, chi cuciva a macchina, chi stirava e intanto cantavamo, scherzavamo e dicevamo anche le preghiere, entrando a far parte del Movimento lavoratori dove abbiamo conosciuto don Rino Ramaccioni. Don Rino ci ha seguito in quel periodo nella nostra crescita spirituale e nel 50°versario ha celebrato una funzione speciale per noi nella chiesa di Botontano (Cingoli), anche per ricordare chi ci ha lasciato. L’azienda ha chiuso nel 1980 ma noi siamo restate sempre in contatto, legate da qualcosa di speciale vissuto insieme. Aabbiamo concluso la giornata a pranzo, ricordando e raccontandoci le nostre vite".