Lapresse.it - Dl Flussi, via libera alla fiducia: è legge

Viaal Senato al voto sul ddl di conversione indel dl, sul quale il governo aveva posto la questione di. Il provvedimento, che era già stato approvatoCamera, riceve l’ok definitivo con 99 sì, 65 no e un astenuto.FdI: “E’ lo Stato a decidere chi entra”“Fratelli d’Italia vota convintamente a favore della conversione indi questo dlperché siamo convintamente contro l’immigrazione illegale, un impegno che avevamo preso con gli italiani. Chi deve entrare e chi no lo decide lo Stato e non gli scafisti, dietro la cui attività vi sono interessi economici enormi che sono la causa della loro contrarietà alle leggi che il governo Meloni ha varato e si appresta a varare”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama e responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza del partito.