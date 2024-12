Liberoquotidiano.it - Dl flussi: Gasparri, 'sbarchi diminuiti del 60% con governo c. destra'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Ricordo al senatore 'italo-arabo' che ha criticato le nostre politiche, che con ildi centroglisonodel 60%. E se diminuiscono gli, diminuiscono anche le morti. C'è chi va in Arabia Saudita a fare soldi e chi resta in Italia per rendere più sicura la nostra nazione". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Mauriziointervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl. "Vedremo quali saranno i risultati dell'esperimento dell'Albania, ma la sinistra la smetta di dire bugie. Non è vero che si spende un miliardo di euro. Sono 160 milioni l'anno, quando voi avete speso decine di miliardi con i governi Gentiloni e Letta per causare un disastro. Voi avete portato in Parlamento Soumahoro. La vostra politica è stata quella dei parenti di Soumahoro, oggi sotto processo.