Dl Ambiente, le opposizioni fermano il blitz della maggioranza: "Vogliono privatizzare l'acqua"

Unnel tentativo di. Che lehanno però fermato, come rivendicano proprio Pd, Avs e Italia Viva. “Con un colpo di mano lasta tentando di”, protesta l’opposizione. Sono le 19,30 circa quando in commissioneal Senato l’opposizione unita protesta contro l’emendamento al decretopresentato da Adriano Paroli (Fi) che, col parere favorevole del governo, avrebbe consentito l’affidamento del servizio idrico anche a società in house con partecipazione obbligatoria di capitali privati”. “Un clamoroso colpo di mano”, secondo il capogruppo Avs al Senato Peppe De Cristofaro. “Perché – spiega – è la totale sconfessione del referendum sulpubblica”. Arriva una sospensione di circa mezz’ora e poi l’intervento del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che chiarisce che non c’è tempo per troppe discussioni, i tempi di conversione in legge sono strettissimi, ed ecco che la proposta del senatore azzurro viene ritirata.