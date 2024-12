Iltempo.it - "Deve finire nel 2025". Guerra Ucraina, la profezia di Tajani

Leggi su Iltempo.it

A Porta a Porta, il ministro degli Esteri Antoniofa il punto sullain. E annuncia la fine delle ostilità tra le parti in conflitto. «Noi stiamo facendo tutto quello che possiamo per aiutare l'. Ora c'è un momento di stallo nellache vede i russi avanzare. Hanno anche avuto il sostegno della Corea del Nord, non so se per necessità di truppe da mandare al fronte o per dare un segnale di forza. Poi ci sono i mercenari, i ribelli Houthi yemeniti che sono pronti a combattere anche loro. Ma lanel, come ha detto lo stesso Zelensky. Noi siamo sempre dalla parte dell', anche oggi lo abbiamo ribadito, però bisogna arrivare alla pace». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso della registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1.