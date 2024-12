Quotidiano.net - “Decivisi i percorsi formativi mirati“

Leggi su Quotidiano.net

“I dati di novembre confermano un quadro complesso per il mercato del lavoro nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa”. Lo sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa). “Il calo della domanda di lavoro – aggiunge Tambruni – unito a un persistente ‘mismatch’ tra le esigenze delle imprese e l’offerta di competenze, rende urgente dotare il territorio di strumenti per ridurre questo divario, puntando in particolare sui giovani“. Secondo il presidente dell’ente camerale, per questo motivo, “promuoviamo, come i Pcto tematici nei settori strategici della meccatronica, del turismo, della moda e dell’agroalimentare“. “ Inoltre – va ancora avanti Tamburini – sosteniamofinalizzati allo sviluppo di competenze in contesti non formali e informali, con particolare attenzione a quelli che consentano agli studenti di ottenere una certificazione di parte terza offrendo alle imprese contributi fino a 5mila euro per le spese di tutoraggio.