Sport.quotidiano.net - Dall’Umbria a Hong Kong, passando per Copenaghen: Accademia Schermistica Fiorentina protagonista

Firenze, 4 dicembre 2024 – Lo scorso fine settimana ha visto i giovani schermitori dell’impegnati in campo nazionale e internazionale. Venerdì i fiorettisti sono scesi in pedana a Bastia Umbra per la prima prova nazionale giovani, che ha visto classificarsi al 58mo posto Tommaso Pizzutilo, all’81mo posto Sebastiano Rocchi, al 107mo posto Andrea Franco e al 174mo posto Giovanni Crescenzi; faceva parte della “spedizione” anche Ephram Rocchini che dopo un brillante girone per una intemperanza sopravalutata dall’arbitro veniva espulso nel corso della prima diretta. Il sabato sulle pedane didebuttava al suo primo anno di categoria nel circuito europeo under 17 di spada Benedetta Palchetti, ottenendo un soddisfacente 64mo posto. Altro debutto vedeva impegnato nella coppa del mondo under 20 di spada che si svolgeva a, Niccolò Lapo Giovanni Raddi che conquistava il 95mo posto.