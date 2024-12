Quifinanza.it - Da Space X ad Avio, la Space economy riaccende la competizione anche in Borsa

Leggi su Quifinanza.it

Il settore spaziale resta sotto i riflettori, in una fase strategica di definizione dei nuovi equilibri nella, mentre gli Stati Uniti tentano di rafforzare la loro leadership, grazie ai capitali ed agli investimenti privati, come quelli di Elon Musk, nuovi attori come l’India tentano di ritagliarsi un posto di privilegio, mentre l’Unione Europea sta faticosamente cercando una sua indipendenza nella corsa verso la Luna e Marte. Un fermento che si riverberain, dove il settore spaziale resta sotto i riflettori.Il valore diX vola a 350 miliardiLa valutazione diX, la società spaziale di Elon Musk, che ha già effettuato spedizioni di successo nello spazio, ha raggiunto un valore record di 350 miliardi di dollari. E’ quanto emerso dai risultati preliminari della tender offer diX attesa per dicembre, che segnala un prezzo unitario che esprime una valutazione dell’azienda di 350 miliardi di dollari, circa 100 miliardi in più rispetto ai 250 indicati a metà novembre.