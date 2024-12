Quifinanza.it - Da oggi è possibile caricare i documenti nell’app Io: tutto quello che c’è da sapere

Lo smartphone, purtroppo o per fortuna, diventa sempre più il centro della nostra vita, e ora anche il portafoglio entra nella sua orbita. Con l’ultima novità dell’app Io, tutti gli utenti possono aggiungere la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Questa si potrebbe considerare come una rivoluzione del portafoglio digitale italiano, che prenderà pienamente forma entro il 2025 con l’It Wallet.digitali sull’app io, il debutto dell’innovazioneIl rollout deidigitali non è stato un evento improvviso, ma una marcia ben organizzata. Dopo i primi test effettuati a ottobre, limitati a 50mila persone, il servizio è stato gradualmente ampliato: prima 250mila utenti a novembre, poi un milione entro fine mese, fino ad arrivare, il 4 dicembre, alla disponibilità per tutti.