Cyberbullismo e sensibilizzazione: trend, dati e prevenzione nel 2024

Il fenomeno delmostra segnali di riduzione, grazie a campagne preventive e a una maggiore consapevolezza nell’uso della rete. Nel 2023, la Polizia Postale ha gestito 291 casi, con una diminuzione dei minori indagati rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, l’età media dei coinvolti, sia come vittime che autori, si sta abbassando, e nuove forme di violenza online, come la condivisione di contenuti disturbanti, sono in aumento.Le iniziative di, come le campagne “Una vita da Social” e “Cuoriconnessi”, raggiungono migliaia di giovani e adulti, fornendo strumenti per navigare responsabilmente. Le attività di educazione si estendono anche al periodo estivo con progetti come il “Cybersummer”, volti a proteggere i minori dai rischi online.Nonostante i progressi, restano criticità legate alla scarsa percezione della gravità degli atti compiuti in rete e alla fragilità emotiva di vittime sempre più giovani.