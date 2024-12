Bergamonews.it - Cristian Invernizzi si ritira dal congresso lombardo della Lega

sidalla corsa per la segreteria lombarda. Definisce “farsa” l’appuntamento del Carroccio. “Siamo a sei giorni dalla presentazione delle firme e non abbiamo neanche i moduli. Io non ho parole e non riesco a capire. Non riconosco il mio partito”, afferma.“Un tempo eravamo una macchina da guerra organizzativa. Adesso – dice ancora – organizziamo unregionale peggio di un’elezione per la bocciofila.”., in passato vicino al segretario Matteo Salvini, ha ricoperto diversi ruoli nella, compreso quello di commissario in Calabria. Negli ultimi tempi non ha risparmiato critiche all’attuale gestione del partito, tanto da firmare prima delle europee una lettera insieme ad altri dissidenti anche per criticare la scelta di candidare il generale Roberto Vannacci.