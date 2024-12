Noinotizie.it - Crisi Stellantis: il ministro, nessun licenziamento in Italia. Ieri assemblea a Melfi In ambito Ue iniziative per rinviare lo stop ai motori termici

Secondo quanto descritto dal Corriere della Sera, inparlamentare dell’Unione europea è il gruppo dei popolari ad ipotizzare un’iniziativa. Bloccare loprevisto per il 2035 per la produzione di.Il ritardo sull’elettrico è senza dubbio fra i motivi che hanno portato alladi, scoppiata negli ultimi giorni con le dimissioni dell’amministratore delegato Tavares sulla cui liquidazione da cento milioni di euro, stando a dichiarazioni da, si favoleggia. Fatto sta che il rischio per il gruppo italo-francese comprendente la Fiat e con sede in Olanda, per il quale l’si è fortemente impegnata, è un rischio molto serio. RIguarda, naturalmente, i lavoratori per primi. Fra questi, i dipendenti dello stabilimento lucano didei lavoratori nello stabilimento: le critiche e le preoccupazioni sono emerse tutte.