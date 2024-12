Ilnapolista.it - Coppa Italia, Conte cambia tutto: undici giocatori e pure il modulo (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

il)Domani sera, ore 21, Lazio-Napoli di. Turn over totale per il Napoli dicheanche, gli azzurri giocheranno col 4-2-3-1.Scrive Antonio Giordano:Lo chiamano turnover però questa è una rivoluzione bella e buona. (.) Antonioprende lae l’affida ad una squadra rifatta da capo a piedi. Non ci sono reduci, non sembra, rispetto alla gara di domenica a Torino, e né moderazione: e non dovrebbero esserci neanche dubbi sull’opportunità di osare, quasi di sperimentare, in una gara in cui c’è comunque un obiettivo. Il Napoli che domani sera sfiderà la Lazio a casa sua è chiaramente inedito, persino inaspettato, si veste di un abito nuovo, andando di 4-2-3-1, dà una possibilità a chiunque,a chi non l’ha mai avuta in campionato (per esempio Rafa Marin) e pur stravolgendosi persino l’anima, si industria in una trazione offensiva che avrà bisogno del sacrificio di chiunque, attaccanti inclusi.